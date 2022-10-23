Минобороны заявило об отражении атак ВСУ в четырех регионах
Российские военные отразили атаки ВСУ в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях. Об этом сообщило российское Минобороны.
Так, ВС России отразили попытки ВСУ перейти в наступление на купянском направлении (Купянск — город в Харьковской области). Было уничтожено более 20 украинских военнослужащих, два бронетранспортера.
«На Купянском направлении противник предпринимал попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области», — уточнил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
На Николаево-криворожском направлении ВСУ пытались атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции ВС России в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области, но были отброшены на исходные позиции. В результате уничтожено более 90 украинских военных, три танка, восемь боевых бронированных машин.
На Краснолиманском направлении ВСУ осуществили попытку прорыва в районе населенного пункта Новосадовое ДНР и Торского лесничества. «Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение», — отметил Конашенков. В результате было уничтожено около 70 украинских военнослужащих.
По его словам, «на южно-донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное ДНР», но был остановлен и рассеян. Более 40 украинских военнослужащих были уничтожены.
Также российские системы ПВО за сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM в районах населенных пунктов Каховка Херсонской области и Сватово ЛНР.
В Черкасской области Украины был уничтожен склад с более 100 тыс. тонн авиационного топлива. В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ.
Всего по оценке Минобороны ВС России в ходе спецоперации на Украине уничтожили:
- 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотника;
- 383 зенитных ракетных комплекса;
- 5997 танков и боевых бронированных машин;
- 874 боевых машин РСЗО и 3517 орудий полевой артиллерии и минометов.