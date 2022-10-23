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Кравцов призвал херсонских учителей перебраться в Крым или на Кубань

Глава Минпросвещения призвал учителей Херсонской области перебраться в Крым или на Кубань
Власти Херсонской области сообщили, что проблема с нехваткой речного транспорта для перевозки людей на левый берег Днепра решена
Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов призвал учителей из Херсонской области переехать на левый берег Днепра либо в Крым или Краснодарский край. В своем обращении он назвал это временной мерой и пообещал, что учителя смогут вернуться.

«Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края, это ненадолго, вы обязательно вернетесь», — сказал министр.

Он заявил, что своим примером учителя покажут родителям и их детям в Херсонской области, что такой шаг необходим.

Утром 23 октября в администрации Херсонской области заявили, что в Херсоне есть проблема с нехваткой речного транспорта для перевозки людей на левый берег Днепра из-за большого количества желающих выехать из Херсона, который расположен на правом берегу. Позже в тот же день областные власти сообщили, что после привлечения дополнительного транспорта проблема решена.

Херсонская область вошла в состав России после проведенного там в сентябре референдума. 19 октября президент Владимир Путин ввел в области военное положение. За день этого врио губернатора Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей нескольких районов с правого берега Днепра. Он пояснил, что Украина накапливает в регионе силы для широкомасштабного наступления.

Замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов говорил о попытках наступления ВСУ на Херсон, однако, по его словам, линия обороны не была сдвинута «ни на сантиметр». Минобороны России также сообщало о попытках наступления украинских сил в Херсонской области, но они, по утверждению ведомства, понесли потери.

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22 сентября в администрации Херсонской области заявили, что все мирные жители Херсона должны покинуть город. «Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра», — отмечалось в сообщении.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Херсонская область Левый берег Крым Краснодарский край Минпросвещения Сергей Кравцов Военная операция на Украине
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