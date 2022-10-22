Власти Херсонской области сообщили о проблемах с интернетом
В Херсонской области наблюдаются проблемы с подключением к кабельному интернету, мобильная связь работает без перебоев, сообщает администрация региона.
Власти, ссылаясь на данные Минцифры области, утверждают, что проблемы возникли из-за проведения технических работ. В ближайшее время подключение будет восстановлено, заверяют в администрации.
Сервис NetBlocks, занимающийся мониторингом подключений к Сети, подтвердил, что в Херсоне возникли проблемы с подключением к интернету. В частности, отключились сети Херсона, направленные в Россию через российского провайдера Miranda. На прикрепленной к публикации инфографике компании видно, как сегодня, 22 октября, обрушилось соединение через всех региональных провайдеров.
Российские военные установили контроль над Херсонской областью весной в ходе боевых действий, 5 октября после референдума был подписан закон о его присоединении к России. Украина и страны Запада не признают итоги референдумов, Киев намерен вернуть утраченные территории — вместе с Херсонской в состав России вошла Запорожская область, а также ДНР и ЛНР.
19 октября российский президент Владимир Путин ввел в регионах военное положение. За день до этого врио херсонского губернатора Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей четырех областных муниципалитетов с правого берега Днепра, объяснив эвакуацию угрозой затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по дамбе Каховской ГЭС. Его заместитель Кирилл Стремоусов предупреждал о готовящемся наступлении украинских войск.
По его словам, к 22 октября на левый берег переправились около 25 тыс. жителей, при этом подчеркнув, что власти никого не принуждают. В то же время, признает Стремоусов, есть люди, которые остаются и «ждут ВСУ».
22 октября власти призвали жителей Херсона «незамедлительно» покинуть город из-за «напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак».