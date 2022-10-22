В МИД Венгрии назвали опасными слова еврокомиссара о «поражении России»
Слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йохансон о том, что для завершения кризиса российский президент Владимир Путин должен «проиграть», опасны, так как это может и не случиться. Такое мнение высказал госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер на своей странице в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена).
«Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким военным событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет. Я мог бы также сказать, что это провоенная позиция Брюсселя, которая продлевает войну и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо», — написал Менцер.
Так он отреагировал на слова еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон от 18 октября. Во время пленарных дебатов о влиянии ситуации на Украине на миграционные потоки в ЕС Йоханссон заявила, что «[Президент России Владимир] Путин должен проиграть», чтобы кризис закончился.
Венгрия настаивает на том, что «необходима не более продолжительная война, а немедленный мир», заявил Менцер. Чтобы достичь этого мира, необходимо «немедленное прекращение огня и [начало] диалога», подчеркнул он.
Политики западных стран не раз выражали желание увидеть поражение России на поле боя. С подобными заявлениями выступали пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, глава евродипломатии Жозеп Боррель. Страны G7 (США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония) в своих заявлениях также отказывались видеть победу России над Украиной.
Путин в ответ предлагал этим странам «попробовать» победить Россию. Он обвинял Запад в готовности «воевать до последнего украинца».
В сентябре Путин заявил о желании завершить конфликт на Украине «как можно быстрее». Закончить конфликт военным путем стремится украинская сторона, которая намеренно отказывается от переговоров, говорил он. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что готовы к переговорам и допускают достижение поставленных целей при помощи дипломатии.
Украина отказалась от переговоров с Россией в начале октября, после проведения референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях. О подобном ответе на референдумы Киев неоднократно предупреждал. Президент Украины Владимир Зеленский в конце сентября заявил, что его страна готова вести диалог, но уже с другим президентом России.
В Кремле главе государства ответили, что России теперь остается ждать либо «изменения позиции нынешнего президента», либо «будущего президента Украины, который изменит свою позицию в интересах украинского народа».