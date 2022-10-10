В МИДе увидели в мирных призывах США попытку нанести поражение России

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Призывы США к мирному урегулированию конфликта на Украине противоречат действиям Вашингтона, который продолжает поставлять оружие Киеву, звучат фальшиво, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя слова координатора Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби в интервью телеканалу ABC.

«Ничего, кроме лицемерия и плохо маскируемой попытки воевать и далее, чтобы нанести нам «стратегическое поражение», за этими фальшивыми призывами к миру не стоит», — считает Захарова.

Она подчеркнула, что чем дольше США будет «поощрять воинственный настрой Киева», продолжая оказывать ему военную помощь, тем проблематичнее окажется поиск дипломатических путей урегулирования. Тем не менее, указала представитель МИД, Россия открыта к переговорам, но на известных Вашингтону условиях.

Кирби говорил в том числе о том, что Вашингтон не видит в действиях Москвы на Украине готовности в переговорам. По его мнению, именно таким путем должна разрешится эта ситуация. «Все признаки того, что он [президент России Владимир Путин] хочет продолжить свою войну, усиливаются. Откровенно говоря, мы почти ежедневно общались с украинцами, и мы собираемся продолжать обеспечивать их безопасность», — сказал Кирби.

Утром 10 октября власти Украины сообщили о взрывах в городах, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Позднее российское Минобороны отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — указали в ведомстве.

Эскалация последовала после подрыва грузовика на Крымском мосту, в результате которого погибли три человека, а мост получил повреждения, что вызвало проблемы с сообщением с материковой частью России. Путин назвал произошедшее терактом против критической инфраструктуры, организованным спецслужбами Украины и пообещал «жесткие ответы» и соответствующие уровню создаваемых для России угроз на новые попытки.