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На левый берег Днепра переправили 15 тыс. жителей Херсонщины

Стремоусов: 15 тыс. жителей Херсонской области переправили на левый берег Днепра
Организованное перемещение жителей на другой берег Днепра в Херсоне
Организованное перемещение жителей на другой берег Днепра в Херсоне (Фото: Дмитрий Мармышев / ТАСС)

Около 15 тыс. мирных жителей уже переправились с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра, сообщил в своем телеграм-канале замглавы региона Кирилл Стремоусов.

«Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области, перешли на левый берег нашего региона», — написал Стремоусов. Всего планируется переместить 50–60 тыс. человек.

Об эвакуации мирных жителей региона во вторник объявил глава временной администрации Херсона Владимир Сальдо. По его словам, эвакуация проводится из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по дамбе Каховской ГЭС.

Он также отметил, что Украина накапливает силы на николаевском и криворожском направлениях.

Российские военные установили контроль над Херсонской областью весной. В сентябре ее включили в состав России по итогам референдума, проведенного на контролируемой войсками России части региона. В начале октября президент Владимир Путин подписал соответствующий документ, а также законы о присоединении к России Запорожской области, ДНР и ЛНР. Украина называет эти территории оккупированными. О непризнании итогов референдумов сообщили власти ФРГ, США, Великобритании, Польши, Эстонии, Турции и других стран.

Теги
Херсонская область Украина Кирилл Стремоусов эвакуация Военная операция на Украине
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