На левый берег Днепра переправили 15 тыс. жителей Херсонщины

Организованное перемещение жителей на другой берег Днепра в Херсоне (Фото: Дмитрий Мармышев / ТАСС)

Около 15 тыс. мирных жителей уже переправились с правобережной части Херсонской области на левый берег Днепра, сообщил в своем телеграм-канале замглавы региона Кирилл Стремоусов.

«Уже около 15 тысяч жителей, прислушавшись к рекомендациям руководства Херсонской области, перешли на левый берег нашего региона», — написал Стремоусов. Всего планируется переместить 50–60 тыс. человек.

Об эвакуации мирных жителей региона во вторник объявил глава временной администрации Херсона Владимир Сальдо. По его словам, эвакуация проводится из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по дамбе Каховской ГЭС.

Он также отметил, что Украина накапливает силы на николаевском и криворожском направлениях.