Рогов заявил о «немыслимом числе наемников» ВСУ в Запорожье

На линии боевого соприкосновения в Запорожской области украинская сторона скопила «немыслимое число наемников», заявил член совета запорожской ВГА Владимир Рогов. По его словам, там находятся представители более 30 стран

Со стороны Украины на линии соприкосновения в Запорожской области находятся бойцы из более чем 30 стран, их «немыслимое количество», заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

Российские силы в ходе военной операции заняли большую часть Запорожской области. Под контролем украинских войск остается, в частности, областной центр — город Запорожье.

«Киевский режим скопил на линии боевого соприкосновения немыслимое число наемников. Известно о представителях из более 30 различных стран», — заявил Рогов, добавив, что в Запорожскую область также стягивают выходцев из западных частей Украины.

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