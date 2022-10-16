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Кремль подтвердил совещание Путина с членами Совбеза на следующей неделе

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Президент Владимир Путин на предстоящей неделе проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности, это еженедельное мероприятие, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Речь идет о еженедельном оперативном совещании», — отметил он.

Ранее о том, что президент в ближайшие дни проведет заседание с Совбезом, сообщил журналист Павел Зарубин, который ведет передачу «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Прошлое совещание с членами Совбеза Путин проводил 10 октября, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который в Москве сочли терактом, организованным украинскими спецслужбами. В тот же день власти Украины сообщили о взрывах в городах, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате массированных ракетных ударов российских сил пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны. Президент Украины Владимир Зеленский 14 октября заявил, что восстановлено 15 объектов.

В тот же день Путин говорил, что в планах Минобороны было поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал он.

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После этого удары продолжились. 16 октября воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины, в Киевской области сообщали о взрывах. Российское Минобороны позже отчиталось о поражении объектов энергетики и военного управления в соседней стране.

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Владимир Путин

политик, президент России

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