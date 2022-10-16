Путин в ближайшее время проведет заседание Совбеза

Предыдущее совещание прошло 10 октября, на нем обсуждали взрыв на Крымском мосту. В этот день российские силы провели ракетные удары по всей территории Украины

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности России, написал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин, который ведет передачу «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия».

Прошлое совещание с членами Совбеза Путин проводил 10 октября, спустя два дня после взрыва на Крымском мосту, который в Москве сочли терактом, организованным украинскими спецслужбами. В тот же день власти Украины сообщили о взрывах в городах, по всей стране была объявлена воздушная тревога. Минобороны России отчиталось о массированном ударе по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Путин, говоря о нанесении ракетных ударов, подчеркивал, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.

12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате массированных ракетных ударов российских сил пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны.

14 октября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что энергосистема Украины работает стабильно, властям страны удалось стабилизировать электроснабжение, принудительные ограничения уже не применяются. Президент Украины Владимир Зеленский вечером добавил, что восстановлено 15 объектов.

В российском Минобороны 14 октября сообщили об ударах по объектам системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях. В тот же день Путин заявил, что в планах Минобороны было поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал он.