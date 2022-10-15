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Зеленский сообщил о восстановлении 15 объектов после российских ударов

На Украине уже восстановили 15 объектов энергосистемы, поврежденных в результате массированных атак российских сил, начавшихся 10 октября, сообщил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в «Телеграме».

«В большинстве регионов восстановлена техническая возможность подачи электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений», — сказал он, призвав украинцев уменьшать потребление электричества в пиковое время, чтобы энергосистема работала стабильно.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что энергосистема Украины работает стабильно, после массированных российских ракетных ударов 10–12 октября властям страны удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране, принудительные ограничения уже не применяются.

В то же время в Кривом Роге решили на 60% сократить электроснабжение уличного освещения и некоторых других направлений. Глава военной администрации города Александр Вилкул в своем телеграм-канале объяснил, что эта мера вводится, чтобы избежать аварийных отключений. Он также призвал не снизить потребление и не использовать мощные электроприборы в пиковые часы.

С 10 октября власти украинских регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу в связи с массированными ударами российских сил. В частности, 13 октября сигналы звучали по всей стране. Власти областей сообщали о взрывах, отключениях электричества и других последствиях атак.

В российском Минобороны 10 и 11 октября отчитывались о том, что «все назначенные объекты были поражены». 14 октября в военном ведомстве сообщили об ударах по объектам системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

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12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в результате массированных ракетных ударов российских сил пострадало около 30% энергетической инфраструктуры страны. 

Президент Владимир Путин 14 октября заявил, что в планах Минобороны было поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал он.

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