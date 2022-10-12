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На Украине назвали масштабы поражения энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины: с 10 октября поражено 30% энергетической инфраструктуры страны
Глава Минэнерго Украины заявил, что это «первый случай с начала военных действий», когда Россия «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру страны
Фото: Danil Shamkin / Zuma / TASS
Фото: Danil Shamkin / Zuma / TASS

На Украине около 30% энергетической инфраструктуры пострадало при обстрелах со стороны России с 10 октября. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко телеканалу CNN.

«Около 30% энергетической инфраструктуры в Украине пострадали от российских ракет с понедельника», — сказал он. По словам Галущенко, это был «первый случай с начала военных действий», когда Россия «резко нацелилась» на энергетическую инфраструктуру.

Российские военные 10 и 11 октября нанесли удары по украинским объектам энергетики, военного управления и связи в ответ на продолжающиеся попытки терактов на территории России.

Так, 10 октября, в Киеве, Харькове, Львове и других украинских городах сообщили о взрывах, в том числе на объектах критической инфраструктуры. В Киеве и Харькове остановили метро, в Ивано-Франковске и Хмельницком встал транспорт.

Украинская Госслужба по ЧС сообщила, что в 12 регионах оказались повреждены важные инфраструктурные объекты, была частично нарушена подача электроэнергии.

11 октября о взрывах сообщали власти Винницкой, Львовской, Киевской, Хмельницкой и других областей. Повреждения получила Ладыжинская ТЭС, а также два объекта во Львовской области, в результате чего часть потребителей осталась без электричества, в частности во Львове — 30%.

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В Приморском районе Одессы также пропало электричество. В Винницкой области было повреждено электрооборудование Ладыжинской теплоэлектростанции. Часть населенных пунктов на севере Черниговской области на Украине осталась без света из-за аварийного отключения одной из линий.

После ракетных ударов России по объектам инфраструктуры, Украина прекратила экспорт электроэнергии. Украинцев попросили не пользоваться электрообогревателями, бойлерами, плитами, микроволновками и другими приборами по вечерам.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
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