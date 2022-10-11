МИД Казахстана допустил эвакуацию сотрудников посольства в Киеве

Здание посольства Казахстана в Киеве (Фото: gov.kz)

МИД Казахстана рассмотрит вопрос об эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве. Слова официального представителя ведомства Айбека Смадиярова цитирует Tengri News.

«Сейчас вопрос не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная», — заявил представитель МИДа.

По словам Смадиярова, пока дипломатическое представительство страны продолжает свою работу в Киеве.

Накануне посольство Казахстана в Киеве рекомендовало своим гражданам по возможности покинуть страну. «Посольство Республики Казахстан настоятельно просит своих граждан воздержаться от поездок в Украину, а тех, кто пребывает в стране, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях и бомбоубежищах», — говорилось в обращении диппредставительства.

10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в центре столицы. О взрывах и работе ПВО сообщили также власти Харькова, Тернополя, Хмельницкого, Днепра, Львова, Житомира. Президент Украины Владимир Зеленский позднее записал видеообращение, в котором сообщил, что целью ударов стала энергетическая инфраструктура страны. В пяти регионах после ракетных ударов отключилось электричество и мобильный интернет.

Минобороны России позднее подтвердило, что удары наносились по военным целям, а также по объектам связи и энергетики почти по всей территории Украины.

По словам президента Владимира Путина, Россия нанесла удары высокоточным оружием по критическим объектам в ответ на попытки терактов на ее инфраструктуре.

«Оставлять без ответа такие действия больше невозможно», — сказал президент, подчеркнув, что продолжение попыток провести теракты на территории России повлечет за собой жесткий ответ со стороны Москвы.