Уоллес раскритиковал Макрона из-за слов о ядерной доктрине Франции

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес выступил с критическим замечанием в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что военная доктрина его страны не предусматривает возможности ядерного ответа на применение тактического ядерного оружия (ЯО) на Украине. Слова Уоллеса приводит газета The Daily Telegraph.

Ранее Макрон в эфире телеканала France 2 сказал, что Франция не будет применять ядерное оружие в ответ на его применение Россией против Украины. По его словам, это противоречит ядерной доктрине страны.

«Необходимо, чтобы эта война не расширялась ни географически, ни вертикально — то есть в плане использования оружия массового уничтожения», — заявил он.

«Это [заявление] раскрывает карты президента Макрона», — сказал Уоллес в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова французского лидера. Источник британского издания в НАТО выразил согласие с Уоллесом, заявив, что слова Макрона подрывают «принципы сдерживания».

США и их союзники усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда российский президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России. «Это не блеф», — подчеркнул президент. По словам главы государства, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя, применяют «ядерный шантаж».

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Министр обороны США Ллойд Остин после этого осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны России. Тем не менее в Вашингтоне говорили, что пока не видят признаков готовности Москвы использовать ядерное оружие на Украине.

При этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, говоря о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине, сказал: «Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО — также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны».