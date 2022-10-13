Генсек НАТО отказался раскрыть реакцию альянса в случае ядерного удара
Любое применение российского ядерного оружия в ходе военного конфликта России и Украины будет иметь серьезные последствия, однако в НАТО не намерены раскрывать, как именно альянс будет реагировать. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.
«Если Россия применит какое-либо ядерное оружие против Украины, это будет иметь серьезные последствия. Мы не станем вдаваться в то, как именно мы будем реагировать, но, конечно, это коренным образом изменит характер конфликта», — заявил он.
В то же время, по его словам, обстоятельства, при которых блок НАТО мог бы применить ядерное оружие, являются «крайне маловероятными».
США и их союзники усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России. По словам главы государства, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя, применяют «ядерный шантаж».
Путин подчеркнул, что Россия также обладает ядерным оружием. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил тогда президент.
Министр обороны США Ллойд Остин после этого осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны России, но в то же время отметил отсутствие признаков готовности Москвы использовать его на Украине. «На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение», — сказал Остин.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал, что ядерная атака со стороны России на Украине вызовет не ядерный, но мощный военный ответ стран ЕС, НАТО и США. «Существует ядерная угроза. [Президент России Владимир] Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО — также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны», — заявил дипломат.
27 февраля, после начала военных действий России на Украине, президент Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы, в особый режим боевого дежурства.
Российские власти неоднократно исключали возможность применения ядерного или химического оружия в рамках спецоперации на Украине. В МИДе подчеркивали, что Москва продолжает поддерживать идею о недопустимости войны между ядерными державами.