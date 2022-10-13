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Генсек НАТО отказался раскрыть реакцию альянса в случае ядерного удара

Столтенберг отказался раскрывать реакцию НАТО на возможный ядерный удар со стороны России
Глава НАТО подчеркнул, что применение Россией ядерного оружия на Украине будет иметь серьезные последствия, однако отказался раскрывать подробности. Путин на фоне референдумов обещал использовать все средства для защиты страны
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Любое применение российского ядерного оружия в ходе военного конфликта России и Украины будет иметь серьезные последствия, однако в НАТО не намерены раскрывать, как именно альянс будет реагировать. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

«Если Россия применит какое-либо ядерное оружие против Украины, это будет иметь серьезные последствия. Мы не станем вдаваться в то, как именно мы будем реагировать, но, конечно, это коренным образом изменит характер конфликта», — заявил он.

В то же время, по его словам, обстоятельства, при которых блок НАТО мог бы применить ядерное оружие, являются «крайне маловероятными».

США и их союзники усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России. По словам главы государства, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя, применяют «ядерный шантаж».

Путин подчеркнул, что Россия также обладает ядерным оружием. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил тогда президент.

Министр обороны США Ллойд Остин после этого осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны России, но в то же время отметил отсутствие признаков готовности Москвы использовать его на Украине. «На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение», — сказал Остин.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал, что ядерная атака со стороны России на Украине вызовет не ядерный, но мощный военный ответ стран ЕС, НАТО и США. «Существует ядерная угроза. [Президент России Владимир] Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить себе блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО — также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны», — заявил дипломат.

27 февраля, после начала военных действий России на Украине, президент Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы, в особый режим боевого дежурства.

Российские власти неоднократно исключали возможность применения ядерного или химического оружия в рамках спецоперации на Украине. В МИДе подчеркивали, что Москва продолжает поддерживать идею о недопустимости войны между ядерными державами.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ядерное оружие НАТО Военная операция на Украине Йенс Столтенберг
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