Кирби: США не стремятся к конфликту с Россией и не видят причин для начала ядерной войны

США не увидели причин для начала ядерного конфликта на Украине

Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что США не стремятся к конфликту с Россией, а разведслужбы не фиксируют признаков намерения России применить какой-либо вид оружия массового уничтожения на Украине

Джон Кирби (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Соединенные Штаты не стремятся к прямому конфликту с Россией и не хотят, чтобы конфликт на Украине превратился в ядерный, что стало бы катастрофой для всех. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией. Президент [США Джо Байден] высказался об этом предельно ясно. Он говорил, что американские военнослужащие не будут воевать на территории Украины. Никто не хочет, чтобы эта война переросла в ядерную, мы не видим причин для этого», — отметил Кирби.

Он также указал, что США не фиксируют признаков намерения России применить какой-либо вид оружия массового уничтожения (ОМУ) на Украине. «Мы продолжаем отслеживать [ситуацию на Украине], <...>. Исходя той работы, которую мы проводим, чтобы иметь возможность собрать как можно больше информации и контекста, мы не видели никаких признаков, которые говорили бы нам о том, что [российский президент Владимир] Путин принял решение применить ядерное оружие или ОМУ на территории Украины», — сказал представитель Белого дома.

США вместе с остальными странами НАТО усилили наблюдение за российскими ядерными вооружениями после 21 сентября, когда российский президент Путин объявил в стране частичную мобилизацию и пообещал использовать все средства для защиты России. По словам главы государства, НАТО «ведет разведку» по всему российскому югу, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя, применяют «ядерный шантаж». Путин указал, что Россия также обладает ядерным оружием.

«Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил тогда президент.

Министр обороны США Ллойд Остин после этого осудил «бряцание ядерным оружием» со стороны России, отметив при этом отсутствие признаков готовности Москвы использовать его на Украине. «На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение», — сказал он.

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В НАТО назвали обращение Путина эскалацией ситуации, подчеркнув, что альянс не будет прибегать к «безрассудной и опасной ядерной риторике». В Евросоюзе также заявили об «очень опасной ядерной авантюре», увидев в действиях Москвы признаки отчаяния.