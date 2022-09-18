Белый дом не смог объяснить супруге Грайнер требования России по обмену

Байден встретился с родными Грайнер и Уиллана 16 сентября. По словам супруги баскетболистки Шерил, администрация президента США так и не смогла объяснить требования Москвы по обмена

Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными. Об этом рассказала CNN супруга Грайнер Шерил.

«Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия (для обмена заключенными)», — приводит телеканал слова Шерил.

При этом супруга баскетболистки признала, что встреча американского лидера с родственниками заключенных стала важным подтверждением намерения Белого дома вернуть американцев домой.

13 августа российский МИД подтвердил, что США и Россия обсуждают обмен нескольких заключенных, в том числе россиянина Виктора Бута и американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.



О предложении США к России обменять Бута на Грайнер и Уилана 27 июля сообщил телеканал CNN. Через два дня госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили возможный обмен. Однако позднее Белый дом назвал российский ответ несерьезным. В МИДе, в свою очередь, заявили, что переговоры идут, но конкретных результатов пока нет.