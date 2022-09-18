Белый дом не смог объяснить супруге Грайнер требования России по обмену
Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными. Об этом рассказала CNN супруга Грайнер Шерил.
«Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия (для обмена заключенными)», — приводит телеканал слова Шерил.
При этом супруга баскетболистки признала, что встреча американского лидера с родственниками заключенных стала важным подтверждением намерения Белого дома вернуть американцев домой.
13 августа российский МИД подтвердил, что США и Россия обсуждают обмен нескольких заключенных, в том числе россиянина Виктора Бута и американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.
О предложении США к России обменять Бута на Грайнер и Уилана 27 июля сообщил телеканал CNN. Через два дня госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили возможный обмен. Однако позднее Белый дом назвал российский ответ несерьезным. В МИДе, в свою очередь, заявили, что переговоры идут, но конкретных результатов пока нет.
Пол Уилан — американец, который отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Следствие считает его кадровым разведчиком, который до задержания в 2018 году собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан вину не признает.
Бриттни Грайнер — американская баскетболистка, которая выступала за екатеринбургский клуб «УГМК». В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Спортсменку осудили по статье о контрабанде наркотиков на девять лет лишения свободы. Сама Грайнер признала, что перевозила наркотики, однако ее адвокаты настаивают, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей. 15 августа защита Грайнер обжаловала приговор.
Виктор Бут приговорен в США к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.