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Белый дом не смог объяснить супруге Грайнер требования России по обмену

CNN: Белый дом не смог разъяснить родным Уилана и Грайнер требования Москвы по обмену
Байден встретился с родными Грайнер и Уиллана 16 сентября. По словам супруги баскетболистки Шерил, администрация президента США так и не смогла объяснить требования Москвы по обмена
Фото: Юрий Кочетков / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Администрация президента США Джо Байдена не смогла объяснить родственникам Бриттни Грайнер и Пола Уилана требования России по обмену заключенными. Об этом рассказала CNN супруга Грайнер Шерил.

«Администрация Байдена не смогла объяснить, чего хочет Россия (для обмена заключенными)», — приводит телеканал слова Шерил.

При этом супруга баскетболистки признала, что встреча американского лидера с родственниками заключенных стала важным подтверждением намерения Белого дома вернуть американцев домой.

Белый дом призвал Россию «сегодня же» согласиться на обмен заключенных
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Бриттни Грайнер

13 августа российский МИД подтвердил, что США и Россия обсуждают обмен нескольких заключенных, в том числе россиянина Виктора Бута и американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер.

О предложении США к России обменять Бута на Грайнер и Уилана 27 июля сообщил телеканал CNN. Через два дня госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили возможный обмен. Однако позднее Белый дом назвал российский ответ несерьезным. В МИДе, в свою очередь, заявили, что переговоры идут, но конкретных результатов пока нет.

Пол Уилан — американец, который отбывает в России 16-летний срок по обвинению в шпионаже. Следствие считает его кадровым разведчиком, который до задержания в 2018 году собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Уилан вину не признает.

Бриттни Грайнер — американская баскетболистка, которая выступала за екатеринбургский клуб «УГМК». В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Спортсменку осудили по статье о контрабанде наркотиков на девять лет лишения свободы. Сама Грайнер признала, что перевозила наркотики, однако ее адвокаты настаивают, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей. 15 августа защита Грайнер обжаловала приговор.

Виктор Бут приговорен в США к 25 годам тюремного заключения по обвинению в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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