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Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду

Президент США потребовал от России освободить спортсменку и назвал ее удержание неправомерным. Он обещал использовать «все возможные способы», чтобы вернуть ее домой. Суд приговорил Грайнер к девяти годам за контрабанду наркотиков
Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которую осудили на девять лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, неприемлем для США, Вашингтон требует немедленно освободить спортсменку, заявил президент страны Джо Байден, его слова приводит пресс-служба Белого дома.

«Сегодня гражданку США Бриттни Грайнер была приговорена к тюремному заключению. <...> Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, любимыми, друзьями и партнерами по команде», — заявил президент США.

По его мнению Россия «неправомерно» удерживает Грайнер под стражей, Байден пообещал использовать «все возможные способы», чтобы вернуть ее и другого осужденного в России американца — Пола Уилана — на родину.

Американскую баскетболистку Грайнер приговорили к 9 годам колонии
Спорт
Бриттни Грайнер

Слушания по делу Грайнер прошли днем 4 августа в Химкинском суде Москвы. Баскетболистку приговорили к девяти годам лишения свободы, хотя прокурор требовал для нее девять лет и шесть месяцев наказания в колонии общего режима. Также обвинение требовало выписать Грайнер штраф в размере 1 млн руб.

Адвокат Грайнер Мария Благоволина сообщила, что защита будет обжаловать приговор.

Грайнер арестовали в феврале 2022 года в московском аэропорту Шереметьево, в ее сумке нашли картриджи к вейпам с гашишным маслом. Против спортсменки завели уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК), которая предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

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Грайнер признала, что перевозила наркотики, но заявила, что «собиралась впопыхах» и не совершала преступление из злого умысла. Защита баскетболистки настаивает, что медицинский каннабис ей прописал врач в США для облегчения хронических болей.

В конце июля телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что администрация Джо Байдена предложила России обменять Грайнер и Уилана, осужденного по делу о шпионаже, на предпринимателя Виктора Бута. Последнего американский суд приговорил к 25 годам за попытку поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую США считают террористической. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что Москва не договаривалась с Соединенными Штатами об обмене.

Грайнер 31 год, с 2015 года она выступает за екатеринбургский клуб УГМК. В составе американской сборной по баскетболу спортсменка дважды выигрывала Олимпийские игры (в 2016 и 2020 годах), а также чемпионаты мира (2014, 2018).

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Татьяна Зыкина
Бриттни Грайнер Джо Байден приговор
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