МИД Саудовской Аравии назвал экономическим решение ОПЕК+ о добыче нефти

Решение стран-участниц сделки ОПЕК+ снизить добычу нефти носит исключительно экономический характер, политического подтекста в нем нет, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан в интервью Al Arabya и Al Hadath.

«Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами [организации]», — сказал он.

В начале октября страны ОПЕК+ и Россия договорились сократить добычу нефти на рекордные с 2020 года 2 млн барр. в сутки. Вашингтон осудил это решение. В ответ США решили направить на рынок 10 млн барр. из стратегического запаса, а ЕС — ввести потолок цен на российскую нефть.

Президент США Джо Байден после объявления о сокращении нефтедобычи заявил, что американская администрация начала изучать варианты дальнейших действий. Затем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что глава государства готов пересмотреть отношения с Эр-Риядом и проработать этот вопрос с Конгрессом. Сенаторы Роберт Менендес и Ричард Блюменталь, а также член палаты представителей США Ро Ханна ранее предлагали приостановить поставки вооружений и передачу военных технологий Саудовской Аравии. Менендес со своей стороны призывал «немедленно заморозить» сотрудничество с Эр-Риядом.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 11 октября заявила, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. По ее словам, на это указывает принятое ОПЕК+ решение. В Кремле решение организации ранее называли «победой здравого смысла». Эр-Рияд отвергает стремление навредить США и вину за высокие цены на топливо в этой стране.