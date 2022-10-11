Мобилизованные из Алтайского края единовременно получат 100 тыс. руб.

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Каждый мобилизованный из Алтайского края получит единовременную выплату в размере 100 тыс. руб., соответствующее поручение дал губернатор региона Виктор Томенко. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации края.

«По моему поручению дополнительно проанализированы текущие финансовые возможности региона. В конечном итоге мною принято решение о выплате по 100 тыс. руб. каждому военнослужащему, призванному в ходе частичной мобилизации», — приводит слова губернатора администрация региона.

Средства будут выплачены из краевого бюджета.

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Согласно его указу, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Мобилизованным полагается ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.

О дополнительных выплатах объявили также власти Москвы, Московской области, Кабардино-Балкарии, Якутии, Краснодарского края и других регионов. В частности, семьям мобилизованных из Сахалина пообещали выплатить по 300 тыс. руб. и выделить до 6 кг рыбы. При этом глава Омской области Александр Бурков указал, что в регионе дефицит бюджета равен 13 млрд руб., а поддержка мобилизованных зависит от бюджетной обеспеченности каждого субъекта.