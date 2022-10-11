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Шойгу провел очередную проверку призванных в рамках мобилизации

Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах Западного военного округа
Шойгу поручил тренировать мобилизованных под руководством офицеров, участвовавших в боевых действиях на Украине, и интенсивнее проводить занятия в темное время суток
Сергей Шойгу (справа)
Сергей Шойгу (справа) (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Video

Министр обороны Сергей Шойгу проверил, как на полигонах Западного военного округа (ЗВО) идет подготовка призванных в рамках частичной мобилизации, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Глава Минобороны побывал на занятиях по тактической и огневой подготовке военнослужащих запаса и поручил сосредоточиться на подготовке мобилизованных под руководством офицеров с боевым опытом, которые участвовали в военной операции на Украине. непосредственно принимавших участие в специальной военной операции.

Также Шойгу поручил «интенсифицировать проведение практических занятий» с мобилизованными по всем военно-учетным специальностям в темное время суток.

Министр уже посещал практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке мобилизованных на полигоне ЗВО 27 сентября, а три дня спустя проверил подготовку и условия размещения призванных в рамках частичной мобилизации на базе выставочного центра «Патриот» и центра «Авангард» в Кубинке.

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Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Сергей Шойгу частичная мобилизация Минобороны проверка ЗВО

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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