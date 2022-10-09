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В Белом доме заявили о необходимости завершения конфликта на Украине

Джон Кирби: США хотят завершения конфликта на Украине и начала мирных переговоров
США пока не видят признаков того, что Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта, заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Боевые действия на Украине затянулись и выход из ситуации нужно искать мирным и дипломатическим путем на переговорах, заявил в интервью телеканалу ABC координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Нужно найти способ положить конец этой войне. Мы все хотели бы, чтобы война закончилась, потому что она слишком затянулась. Для этого нужно, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и нашли выход из ситуации мирным и дипломатическим путем», — заявил он.

По его словам, США не увидели никаких признаков того, что Россия готова к переговорам, вместо этого Москва начала мобилизацию и присоединила украинские территории.

«Все признаки того, что он [президент России Владимир Путин] хочет продолжить свою войну, усиливаются. Откровенно говоря, мы почти ежедневно общались с украинцами, и мы собираемся продолжать обеспечивать их безопасность», — сказал Кирби.

Он напомнил, что президент США Джо Байден ранее поручил оказать дополнительную военную помощь Украине на $600 млн, в том числе поставить еще четыре ракетные системы залпового огня HIMARS.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Через несколько дней после начала операции Москва и Киев начали переговоры о мирном урегулировании, однако в мае они были приостановлены.

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В конце сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, на которых большинство жителей, по данным местных властей, поддержали присоединение к России. Эти территории были включены в состав России после ратификации соответствующих договоров и изменений в Конституцию.

Путин заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной, однако обсуждать вопрос о ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области не будет. В начале октября украинский президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны не вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Джон Кирби Администрация президента США переговоры Военная операция на Украине
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