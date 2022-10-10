Пушилин счел удары по инфраструктуре адекватным ответом на действия Киева

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Удары по украинской критической инфраструктуре — это адекватный ответ на действия Киева по отношению к жителям Донбасса, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в видеообращении в своем телеграм-канале.

«Это не может и не могло оставаться без ответа. Мы увидели реальный адекватный ответ. Или начало этих ответов — по сегодняшнему дню — в отношении этих террористических актов. Безусловно, это должно отразиться и на ситуации на линии фронта в целом», — сказал он.

Утром 10 октября в Киеве, Днепре, Житомире, Харькове, Львове и ряде других украинских городов произошли взрывы. Местные власти сообщили о повреждении критической инфраструктуры. В пяти украинских областях полностью пропал свет, на остальной территории страны энергоснабжение прекратилось частично. В некоторых городах начались проблемы с подачей воды. В Харькове и Ивано-Франковске остановился транспорт. В Киеве прекратило работу метро.

Позднее удары по военным целям, а также по объектам связи и энергетики почти на всей территории Украины подтвердило российское Минобороны. В ведомстве отчитались, что «все назначенные объекты [были] поражены». Затем на совещании Совета безопасности выступил президент России Владимир Путин. Он сообщил, что российские военные «нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины».

Страны Запада, в том числе Германия, Италия, Великобритания и Канада, а также глава евродипломатии Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг осудили удары по украинским городам. Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с немецким канцлером Олафом Шольцем и договорился с ним о проведении срочной встречи «Большой семерки» (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) из-за произошедшего.