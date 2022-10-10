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Украинцев призвали обходиться без света и электроприборов после взрывов

Офис Зеленского попросил украинцев не пользоваться электроприборами и не включать свет
Украинцев попросили не пользоваться электрообогревателями, бойлерами, плитами, микроволновками и другими приборами между 17:00 и 22:00. В городах Украины начались проблемы с энергоснабжением после ударов по объектам инфраструктуры
Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Офис украинского президента Владимира Зеленского призвал жителей по возможности ограничить использование электроэнергии между 17:00 и 22:00, передает УНИАН.

Мера поможет справиться с критическими нагрузками на электросети, пояснили власти. Вечерний пик потребления электричества ожидают между 18:00 и 23:00.

«Вечерний пик потребления в значительной степени связан с потреблением домохозяйств. Если сегодня вечером вы сможете использовать меньше электроэнергии, это существенно поможет энергосистеме и уменьшит потребность в аварийных отключениях», — говорится в опубликованном разъяснении.

Украинцев попросили по возможности не включать электрообогреватели, бойлеры, плиты, микроволновки и утюги, а также стиральные машины, чайники и духовки. В офисе пояснили, что именно эти приборы потребляют больше всего электричества. Также в список попали компьютеры, телевизоры и пылесосы, кондиционеры, зарядки от разных устройств и посудомоечные машины.

Утром 10 октября в некоторых частях Украины начались проблемы с энергоснабжением. Полностью свет пропал во Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Тернопольской областях, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. В остальной части страны электроснабжение было нарушено частично.

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Трудности начались после ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. ПВО работала в Харьковской, Львовской, Житомирской, Днепропетровской, Тернопольской областях, а также в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский назвал целью ударов энергетическую инфраструктуру.

Российское Минобороны позднее подтвердило, что нанесло удары высокоточным оружием по целям на территории Украины. По данным ведомства, их целями были объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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Татьяна Зыкина
Украина дефицит электроэнергии электричество
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