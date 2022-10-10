Страны G7 проведут срочную встречу по ситуации на Украине
Зеленский: договорился с Шольцем о проведении срочной встрече стран G7
Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский договорился с немецким канцлером Олафом Шольцем о проведеннии срочной встречи Большой семерки (G7) из-за действий России. Об этом глава украинского государства написал в «Твиттере».
«Договорились с канцлером Германии, председателем G7, о срочном заседании группы», — заявил Зеленский.
Также, по его словам, он обсудил с Шольцем вопросы усиления давления на Россию и восстановления поврежденной инфраструктуры.
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