В США исключили связь полета «Посейдона» с ЧП на «Северных потоках»

Самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon выполнял разведывательный полет в районе места аварии на газопроводе «Северный поток-2», что не связано с возникшими утечками, заявила ТАСС официальный представитель ВМС США в Европе и Африке Тамара Лоуренс.

«Самолет P-8A Poseidon ВМС США, который фигурирует в данных системы слежения, проводил обычный разведывательный полет над Балтийским морем, который не был связан с утечками на газопроводах «Северный поток», — заявила она.

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