МИД Китая указал на выгоду США во взрывах на «Северных потоках»
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на причастность США к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».
«Кто стоит за диверсией на «Северном потоке»? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — написала она в «Твиттере», прикрепив к публикации три скриншота.
В одном из них содержалось заявление президента США Джо Байдена о том, что, если российские войска пересекут границу Украины, с «Северным потоком» «будет покончено». В другом говорилось об «огромных возможностях», открывшихся перед США после остановки работы трубопроводов из-за ЧП, а в третьем приводилось сообщение Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев под водой.
Аварии на «Северных потоках» произошли в конце сентября. Компания — оператор газопроводов Nord Stream AG сообщила, что в обоих газопроводах упало давление, а в нитке «Северного потока-2» обнаружили дыры. Затем в Дании зафиксировали утечку газа в Балтийском море, в районе острова Борнхольм недалеко от берегов Швеции.
Копенгаген и Стокгольм считают, что трубопроводы были повреждены намеренно. Президент России Владимир Путин предположил, что за диверсиями на «Северных потоках» могут стоят «англосаксы», которым выгодно нарушение поставок из России в Европу.
В Вашингтоне исключают причастность стран НАТО к авариям. В некоторых западных государствах считают, что работу газопроводов могли саботировать.
Представитель МИД России Мария Захарова ранее сочла, что в словах госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты теперь станут крупнейшим поставщиком топлива в Европу, можно увидеть мотивы Вашингтона и его партнеров по НАТО для уничтожения российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Расследованием инцидентов занимаются Дания, Швеция и Германия.