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МИД Китая указал на выгоду США во взрывах на «Северных потоках»

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин указала на выгоду США во взрывах на «Северных потоках»
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин указала на выгоду США от взрывов на «Северных потоках», а также на то, что Пентагон проводил тренировки пловцов-спецназовцев под водой. Похожее мнение ранее высказывали и российские власти
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Фото: Danish Defence Command / Reuters
Фото: Danish Defence Command / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин намекнула на причастность США к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Кто стоит за диверсией на «Северном потоке»? Кто является крупнейшим бенефициаром?» — написала она в «Твиттере», прикрепив к публикации три скриншота.

В одном из них содержалось заявление президента США Джо Байдена о том, что, если российские войска пересекут границу Украины, с «Северным потоком» «будет покончено». В другом говорилось об «огромных возможностях», открывшихся перед США после остановки работы трубопроводов из-за ЧП, а в третьем приводилось сообщение Пентагона о тренировках американских пловцов-спецназовцев под водой.

Аварии на «Северных потоках» произошли в конце сентября. Компания — оператор газопроводов Nord Stream AG сообщила, что в обоих газопроводах упало давление, а в нитке «Северного потока-2» обнаружили дыры. Затем в Дании зафиксировали утечку газа в Балтийском море, в районе острова Борнхольм недалеко от берегов Швеции.

Копенгаген и Стокгольм считают, что трубопроводы были повреждены намеренно. Президент России Владимир Путин предположил, что за диверсиями на «Северных потоках» могут стоят «англосаксы», которым выгодно нарушение поставок из России в Европу.

В Вашингтоне исключают причастность стран НАТО к авариям. В некоторых западных государствах считают, что работу газопроводов могли саботировать.

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Представитель МИД России Мария Захарова ранее сочла, что в словах госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Штаты теперь станут крупнейшим поставщиком топлива в Европу, можно увидеть мотивы Вашингтона и его партнеров по НАТО для уничтожения российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Расследованием инцидентов занимаются Дания, Швеция и Германия.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
МИД Китая Северный поток
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