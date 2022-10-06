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Новак призвал Запад вернуться к правовой базе по «Северному потоку»

«Газпром» GAZP ₽213,07 +1,92% Купить
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Запад должен вернуться к нормальной правовой базе, чтобы газопровод «Северный поток» мог нормально функционировать, заявил вице-премьер Александр Новак на полях II Каспийского экономического форума, передает ТАСС.

«[На Западе] должны разобраться и вернуться к нормальной правовой базе юридической, это позволит работать нормально коммерческому проекту», — сказал вице-премьер.

Страны Запада запутались в собственных санкциях, юридических действиях и их последствиях и сами создали проблему вокруг возврата России турбин газопровода, считает он.

Сейчас газопровод «Северный поток» остановлен. 31 августа российский «Газпром» остановил поставки газа для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Прокачку обещали возобновить 3 сентября, однако этого не произошло, так как при проведении техобслуживания турбины специалисты нашли утечку масла.

Масло нашли на кабельном разъемном соединении двигателя, а также «в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления газоперекачивающего агрегата снаружи шумотеплоизолирующего кожуха». Ростехнадзор предупредил, что найденные неисправности и повреждения «не позволяют обеспечить безопасную, безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя» и ее работу необходимо приостановить.

Газотурбинные агрегаты Siemens для трубопровода ремонтируют в канадском Монреале. Однако после введения санкций с их возвращением из этой страны возникли проблемы. Оттава ввела санкции против «Газпрома», из-за которых после ремонта турбину направили в Германию.

В «Газпроме подчеркивали, что подобная схема противоречит условиям контракта с британской Industrial Turbine Company Limited (входит в группу компаний Siemens Energy), с которой заключен контракт на ремонт. Оттава выдала документы на вывоз двигателя компании Siemens Energy Canada Limited, однако та не выступает стороной контракта, заявил «Газпром».

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Компания потребовала гарантий, что ремонт и перевозка турбин не подпадут под санкции. Там сослались на риск, что Оттава может посчитать перевозку турбины в Россию нарушением. Это, в свою очередь, может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей «Северного потока», полагает «Газпром».

В корпорации обратили внимание, что поставка двигателя из Канады в Германию также может повлечь применение санкций ЕС. В соответствии с ними продажа, поставка, передача или экспорт газотурбинных двигателей, технологий и других товаров (независимо от того, произведены ли они в ЕС) запрещены для России. Кроме того, полагают в «Газпроме», так как Industrial Turbine Company Limited выступает стороной контракта, она может подпасть под санкции Великобритании.

Siemens Energy и немецкие власти настаивают, что ограничений для перевозки турбины нет. Глава Siemens Energy Кристиан Брух говорил, что все таможенные документы на перевозку турбины готовы, ее не отправляют в Россию из-за неучастия со стороны «Газпрома». Канцлер ФРГ Олаф Шольц также подчеркивал, что все необходимые разрешения от Германии, Евросоюза, Великобритании и Канады уже есть.

Теги
Канада Александр Новак Северный поток турбины
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