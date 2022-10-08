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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил о готовности 70 тыс. добровольцев Чечни поехать на Украину

Около 70 тыс. чеченцев готовы вступить в ряды российских Вооруженных сил и принять участие в спецоперации вместе с 10 тыс. выходцев из республики, которые уже находятся на фронте, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Десять тысяч чеченских бойцов уже задействованы в этом благородном деле. При необходимости еще семьдесят тысяч готовы присоединиться к ним», — написал он.

О том, что в Чечне есть резерв из тысяч добровольцев, «которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества», Кадыров говорил еще в конце сентября. Уже на второй день после объявления в России частичной мобилизации глава Чечни заявил, что республика перевыполнила план по набору людей на 254%.

Тогда же военком республики Турпал-Али Есимбиев заверил, что частичная мобилизация не коснется Чечни, так как она уже провела необходимые мероприятия, которые «заранее выполнены и в тройном объеме». С начала российской спецоперации Кадыров неоднократно отчитывался об отправке на Украину чеченских бойцов и добровольцев.

Ранее, 3 октября, глава Чечни заявил, что в зону проведения спецоперации скоро отправятся его несовершеннолетние сыновья - 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан и 14-летний Адам. Возраст не должен мешать обучению военному делу, отметил глава Чечни и уточнил, что его сыновья начали проходить военную подготовку еще в детстве.

Сам Кадыров с 2020 года служит в Росгвардии. Сотрудники ведомства участвуют в спецоперации на Украине. Кадыров также ездил в зону спецоперации. 5 октября глава Чечни сообщил, что президент России Владимир Путин дал ему звание генерал-полковника. Кадырова повысили в звании второй раз за полгода, в прошлый раз это произошло весной, когда он стал генерал-лейтенантом.

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Рамзан Кадыров добровольцы Чечня Украина частичная мобилизация
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