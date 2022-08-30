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Золотов рассказал Путину о работе Росгвардии на Украине

Росгвардейцы в рамках спецоперации занимаются разведкой, охраняют государственные объекты и инфраструктуру, а также сопровождают грузы и участвуют в прямых столкновениях, сказал Золотов

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Сотрудники Росгвардии, участвующие в спецоперации на Украине, выполняют широкий спектр задач, заявил глава ведомства Виктор Золотов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В частности, росгвардейцы занимаются разведкой, корректируют и уничтожают военные цели, охраняют государственные объекты, объекты инфраструктуры и обеспечивают гуманитарную безопасность. В последнем случае речь идет, например, о сопровождении грузов и медицинском обеспечении населения, рассказал командующий.

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«Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковые, разведывательно-засадные действия, также обнаружение и ликвидация диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружение схронов вооружений, разминирование», — добавил Золотов.

Путин высоко оценил деятельность росгвардейцев на Украине еще в марте. Тогда он сказал сотрудникам ведомства, что они «в высшей степени мужественно и профессионально, умело, решительно и бесстрашно, <...> грамотно и четко решают все поставленные сложнейшие задачи», проявляя личный героизм.

Росгвардейцы не раз удостаивались госнаград за участие в спецоперации. В апреле заместитель директора ведомства Игорь Ильяш вместе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Бондаревым посетили Главный военный клинический госпиталь Росгвардии и вручили награды участникам военной операции на Украине. В самом ведомстве учредили специальную медаль «Участнику специальной военной операции».

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В июне председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн со ссылкой на президентский указ сообщил, что глава государства присвоил высшие генеральские звания руководству Росгвардии, в том числе самому Ильяшу.

Ранее, 24 августа Росгвардия задержала двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые, по утверждениям ведомства, передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) информацию о местонахождении личного состава и техники на территории электростанции. Также росгвардейцы задержали нарушителя пропускного режима. Ведомство назвало его «пособником ВСУ» и обвинило его в передаче украинским войскам координат передвижения колонн российской техники. Также сотрудники ведомства задерживали в Запорожье украинского криминального авторитета и противостояли наемникам из других стран. В конце августа Путин поручил Росгвардии и другим силовым ведомствам охранять школы в занятых регионах.

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Татьяна Зыкина
Виктор Золотов Росгвардия Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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