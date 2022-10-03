Кадыров заявил о скорой отправке троих сыновей в зону спецоперации

Кадыров не увидел помехи в несовершеннолетнем возрасте для военной подготовки

Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению военному делу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что его сыновьям Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно, однако, по его словам, их военная подготовка началась еще с малых лет.

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО, и я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — заявил Кадыров.

«Всегда считал, что главная цель любого отца — привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира — готовься к войне», — написал Кадыров

По словам главы Чечни, на базе Российского университета спецназа юношей могут научить обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях и теоретическим основам.

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