Кадыров сообщил об отправке группы добровольцев из Грозного в Донбасс

Фото: RKadyrov_95 / Telegram

В Донбасс из Грозного отправилась очередная группа добровольцев для участия в военной операции на Украине, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Все они предварительно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела», — написал Кадыров.

Он отметил, что в Грозный ежедневно прибывают добровольцы из разных регионов России и их число каждый день «неуклонно растет».

«Очередную группу добровольцев в Донбасс провожали министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов, заместитель председателя правительства Абузайд Висмурадов и заместитель министра внутренних дел — начальник полиции МВД Чечни Аслан Ирасханов», — добавил глава региона.

15 сентября Кадыров предложил властям российских регионов не дожидаться объявления Кремлем военного положения, а самим собрать по 1 тыс. добровольцев, то есть провести так называемую самомобилизацию. «В масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тыс. человек — почти армия», — заявил он. Предложение Кадырова поддержали глава Крыма Сергей Аксенов и курский губернатор Роман Старовойт. И Крым, и Чечня уже отправляли добровольцев на Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил Минобороны оценить идею главы Чечни о «самомобилизации» регионов. «Это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать Министерство обороны», — сказал он.