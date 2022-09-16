Кадыров: к войскам в Донбассе присоединились бойцы двух чеченских батальонов

Кадыров сообщил о прибытии в Донбасс двух чеченских батальонов

Фото: Александр Река / ТАСС

К войскам, участвующим в боевых действиях в Донбассе, присоединились военные чеченских батальонов «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В их распоряжении современная техника и передовое вооружение», — написал он в своем телеграм-канале.

После начала российской военной операции на Украине Кадыров неоднократно сообщал об отправке чеченских бойцов в зону боевых действий. В середине марта, по его словам, на Украину отправились 1 тыс. добровольцев. В начале апреля он вновь сообщил об отправке еще 1 тыс. человек, а в мае рассказал еще о 600 добровольцах.

Летом он говорил, что в Чечне сформируют четыре батальона: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат», в них будут состоять исключительно чеченцы. Такое решение глава республики объяснял «крайне патриотическим настроем среди молодежи региона».

В середине сентября Кадыров предложил регионам начать «самомобилизацию» и собрать по 1 тыс. добровольцев для участия в боевых действиях от каждого региона.