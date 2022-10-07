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Лавров счел слова Зеленского о превентивном ударе подтверждением угрозы

Лавров: слова Зеленского о превентивном ударе доказывают угрозу со стороны Киева
По словам министра, от Украины исходят риски применения различных видов оружия массового уничтожения, факты об этом вскрылись в ходе спецоперации

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара по России доказывает, что спецоперация на Украине действительно необходима, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия», которое транслировалось на YouTube.

Накануне, 6 октября, Зеленский заявил о необходимости превентивных ударов со стороны НАТО, чтобы «исключить возможность применения Россией ядерного оружия». Позднее его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что речь шла «о периоде до 24 февраля». То есть превентивные удары должны были не позволить России начать боевые действия, но тогда говорилось только о введении санкций, отметил он.

«Тем самым этот деятель (Зеленский. — РБК), по сути, предъявил всему миру очередные доказательства тех угроз, которые исходят от киевского режима, и для нейтрализации которых и была начата специальная военная операция. Попытки различных секретарей Зеленского утверждать, будто он имел в виду что-то другое, смешны», — заявил Лавров.

О возможности применения ядерного оружия для защиты России президент Владимир Путин говорил в обращении по поводу частичной мобилизации 21 сентября. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — сказал тогда он.

При этом МИД России заявлял, что страна остается приверженной позиции о недопустимости развязывания ядерной войны.

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В НАТО риторику Путина сочли «безответственной» и предупредили, что применение ядерного оружия будет иметь последствия для Москвы. США отмечали, что не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия. Но американский президент Джо Байден указывал, что не считает «шуткой» слова Путина о ядерном оружии.

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Теги
Лилия Пашкова
Сергей Лавров ядерное оружие Владимир Зеленский Военная операция на Украине
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