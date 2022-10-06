Представитель Зеленского опроверг призыв применить ядерное оружие

Президент Украины не призывал использовать ядерное оружие против России, а имел в виду санкции, которые следовало ввести против Москвы до 24 февраля, сказал пресс-секретарь

Сергей Никифоров (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против России, когда говорил о превентивном ударе, речь шла о санкциях, которые требовалось ввести до 24 февраля. Об этом заявил в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена) пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», — написал Никифоров.

Заявление, о котором идет речь, украинский президент сделал во время выступления в австралийском Институте Лоуи 6 октября.

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!» — сказал Зеленский.

В ответ официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала его «монстром, руками которого могут уничтожить планету», и обвинила Запад в попытках разжечь ядерную войну. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал мировое сообщество обратить внимание на слова Зеленского и заявил, что ответственность за подобные заявления должны нести США и Великобритания, которые де-факто руководят действиями Киева.

Украина не является членом НАТО, однако 30 сентября, в день подписания договоров о присоединении новых регионов к России, Зеленский подал заявку на ускоренное вхождение страны в альянс. Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон отмечал, что Украину не примут в его состав, пока на ее территории идут боевые действия. Постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кёниг заявил, что альянс не отвечает на призывы Зеленского, так как Украина не входит в блок и на нее не распространяется действие соглашения НАТО о коллективной безопасности. В случае если альянс ответит на эти призывы, он окажется втянут в «очень большую войну», говорил постпред.