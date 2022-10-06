Мобилизованным в Брянской области выделят единовременно ₽200 тыс.

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Депутаты Брянской областной думы проголосовали за выделение 200 тыс. руб. призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Принято решение на уровне региона жителям Брянской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы России в соответствии с указом президента об объявлении частичной мобилизации, предоставить дополнительную меру поддержки — единовременную выплату в размере 200 тыс. руб.», — написал Богомаз, уточнив, что средства будут выделены из областного бюджета.

В рамках частичной мобилизации в России Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военную специальность. Причем 4 октября глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что более 200 тыс. человек уже прибыли в Вооруженные силы.

Мобилизованные получают статус, выплаты и социальные гарантии контрактников. Главы российских регионов также обещали военнослужащим дополнительные выплаты. Так, в Москве они будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии — по 25 тыс. руб. ежемесячно.

Единоразовую выплату в 100 тыс. руб. получат мобилизованные в Санкт-Петербурге, Тульской и Курской областях, в Адыгее и Краснодарском крае. В Якутии и Подмосковье единоразово выплатят по 200 тыс. руб., на Сахалине — 300 тыс. руб.