Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Банк необоснованно списал деньги с карты. Что делать пострадавшему Pro, 12:55
В Москве сносят Останкинский пивоваренный завод. Видео Недвижимость, 12:52
Мобилизованным в Брянской области выделят единовременно ₽200 тыс. Политика, 12:47
Российская промышленная неделя пройдет в «Экспоцентре» 24–27 октября Пресс-релиз, 12:47
Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть Brent до $110 за баррель Инвестиции, 12:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:42
Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами Крипто, 12:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
ESG в банках: как кризис изменил моду на ответственное инвестирование Зеленая экономика, 12:36
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 12:34
Что читает гендиректор ЦИАН: 6 отобранных книг Pro, 12:28
В ЕС заявили, что Киев не может войти в НАТО в условиях боевых действий Политика, 12:21
В России второй день подряд выявили 23 тыс. новых случаев COVID за сутки Общество, 12:13
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 12:11
ЕС утвердил потолок цен на российскую нефть и другие санкции Политика, 12:11
Военная операция на Украине ,  
0 

Мобилизованным в Брянской области выделят единовременно ₽200 тыс.

Глава Брянской области Богомаз пообещал выплатить мобилизованным по ₽200 тыс.
Фото: Елена Майорова / Global Look Press
Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Депутаты Брянской областной думы проголосовали за выделение 200 тыс. руб. призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Принято решение на уровне региона жителям Брянской области, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы России в соответствии с указом президента об объявлении частичной мобилизации, предоставить дополнительную меру поддержки — единовременную выплату в размере 200 тыс. руб.», — написал Богомаз, уточнив, что средства будут выделены из областного бюджета.

В рамках частичной мобилизации в России Минобороны планирует призвать 300 тыс. резервистов, которые отслужили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военную специальность. Причем 4 октября глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что более 200 тыс. человек уже прибыли в Вооруженные силы.

Мобилизованные получают статус, выплаты и социальные гарантии контрактников. Главы российских регионов также обещали военнослужащим дополнительные выплаты. Так, в Москве они будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 50 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии — по 25 тыс. руб. ежемесячно.

Единоразовую выплату в 100 тыс. руб. получат мобилизованные в Санкт-Петербурге, Тульской и Курской областях, в Адыгее и Краснодарском крае. В Якутии и Подмосковье единоразово выплатят по 200 тыс. руб., на Сахалине — 300 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
Фото: John Medina / Getty Images «Один день в неделю я вообще не ем»: гендиректор Salesforce — о питании
Статьи
Pro
Фото: Alex Domanski / Reuters Разминка на стуле: 5 упражнений для офисных работников
Инструкции
Pro
Фото: Joerg Koch / Getty Images Что поможет распознать неэффективного сотрудника на собеседовании
Статьи
Pro
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что значит сильный доллар для компаний США: кто выиграет, а кто проиграет
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Сравняла ли удаленка зарплаты в ИТ между Москвой и регионами
Статьи
Pro
Фото: Rusal Почему решение «Русала» о выплате дивидендов не вдохновило инвесторов
Статьи
Теги
Брянская область мобилизация выплаты Александр Богомаз
Материалы по теме
В Подмосковье пообещали выплатить мобилизованным по 200 тыс. руб.
Политика
Мобилизованным в Краснодарском крае выплатят по 100 тыс. руб.
Политика
Власти Сахалина кроме выплат выделят семьям мобилизованных 5–6 кг рыбы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter