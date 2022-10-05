Ученицу 11 класса в Казани отправили под домашний арест за попытку поджечь военкомат

Школьницу в Казани отправили под домашний арест за поджог военкомата

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Советский районный суд Казани отправил школьницу, которую ранее задержали за попытку поджечь военкомат, под домашний арест до 3 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Школьницу подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК (покушение на уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

О попытке поджога военкомата в Казани сообщал телеграм-канал Baza 3 октября. По его данным, ученица 11 класса ночью пробралась к зданию военного комиссариата Советского района на улице Журналистов, взяв с собой три «коктейля Молотова». Две бутылки она кинула в сторону здания, но не попала и подожгла траву в нескольких метрах от стены военкомата. Третью бутылку у девушки нашли при задержании. Свой поступок она объяснила тем, что не поддерживает частичную мобилизацию в России и спецоперацию на Украине.

РБК направил запрос в Советский районный суд Казани.

Случаи нападения на военные комиссариаты участились после объявления 21 сентября президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации, в рамках которой власти намерены призвать 300 тыс. человек. Атаки на военкоматы фиксировались в Санкт-Петербурге, Калининградской, Волгоградской областях, Новосибирске, Усть-Илимске (Иркутская область).

В конце сентября представитель Генштаба Владимир Цимлянский пригрозил лишением свободы до 15 лет за поджоги зданий военкоматов, нападение на их сотрудников и запугивание призывников и их родителей «путем фейковых сообщений в СМИ», так как такие действия могут расцениваться как теракты или публичные призывы к террористической деятельности.