Стрелявшего в военкома Усть-Илимска арестовали на два месяца

Против 25-летнего Руслана Зинина возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы

Стрельба в военкомате Усть-Илимска Иркутской области, 26 сентября 2022 г. (Фото: Taygainfo / ТАСС)

Руслана Зинина, который 26 сентября открыл стрельбу в военкомате в Усть-Илимске и тяжело ранил комиссара Александра Елисеева, арестовали на два месяца, до 26 ноября. Об этом РБК сообщили в городском суде.

Зинину 25 лет. Против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК, наказывается лишением свободы вплоть до пожизненного) и незаконном хранении оружия (ст. 222, до пяти лет лишения свободы).

Мать Зинина объяснила мотивы преступления тем, что ее сын очень переживал из-за повестки в военкомат, которую получил его лучший друг, не служивший в армии. Откуда у сына оружие, она сказать не смогла. В Росгвардии сообщили, что разрешения на оружие у Зинина нет и владельцем изъятого обреза он не значится.

Раненный Зининым военный комиссар Александр Елисеев занимает должность с ноября 2010 года. Он получил ранения в грудь и поясницу, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

После стрельбы губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил усилить меры безопасности в военкоматах.

С 21 сентября в России проходит частичная мобилизация, по которой власти намерены призвать 300 тыс. человек. С тех пор в регионах страны сообщали об атаках на военкоматы: в Калининградской, Волгоградской области, Санкт-Петербурге сообщали о поджогах или попытках поджога зданий военных комиссариатов.