В Улан-Удэ эвакуировали военкомат из-за сообщения о минировании

В Улан-Удэ эвакуировали военный комиссариат из-за поступившего сообщения с угрозами взрыва, передает «Вести Бурятия» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Сотрудники экстренных служб оцепили здание на улице Боевая. Взрывотехники ОМОНа осмотрели его и не нашли опасных устройств и предметов.

Накануне анонимное сообщение о минировании поступило в один из военкоматов в Подмосковье, передает региональное управление МЧС. Оно также оказалось ложным. В конце сентября аналогичные сообщения получали в Орске и Томске.

После объявления в России частичной мобилизации в стране зафиксировали несколько случаев поджогов военкоматов: в Калининградской и Волгоградской областях, Петербурге, Новосибирске и других городах. В Генштабе предупредили, что такие действия приравниваются к теракту, за что грозит до 15 лет тюрьмы.

26 сентября в Усть-Илимске мужчина открыл в военкомате стрельбу, военком получил ранения в грудь и поясницу. Стрелявшего арестовали, против него завели дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.