СК проверит данные о военных из Польши и Румынии, воюющих на стороне Украины

СК проверит данные о «наемниках» из Польши и Румынии на Украине

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главному военному управлению ведомства проверить информацию об иностранцах, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне Киева.

По данным СК, «в преступных действиях украинских националистических формирований» участвуют военные из Румынии, Польши и других европейских стран.

Спустя три дня после начала российской военной операции на Украине, 27 февраля, Киев создал интернациональный легион для иностранных добровольцев. Украинская сторона оценивала его численность в 20 тыс. человек на начало марта, российское Минобороны сообщало, что в него входило около 7,2 тыс.

Российское оборонное ведомство неоднократно отчитывалось о ликвидации иностранных военных на Украине, участвующих в боевых действиях на стороне Киева. По данным Минобороны России, к 5 августа на Украине оставалось порядка 2,1 тыс. иностранных военных. По числу присоединившихся к украинской армии военным лидировала Польша (701 человек), за ней следовали Румыния (207), Канада (190), Великобритания (160), Грузия (99) и США (81). Также на Украину прибыли бойцы из 65 стран из пяти частей света, в том числе из Белоруссии, Сирии, Китая, Алжира, Косово.

Некоторые страны, в частности, Канада и Польша, сообщали о гибели своих граждан на Украине. СМИ также писали о гибели военных из других стран, в том числе из США и Швеции.