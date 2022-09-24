Минобороны сообщило о ракетном ударе по наемникам в Николаевской области

Всего в результате действий российской армии за сутки Украина потеряла до 700 военнослужащих, следует из сводки Минобороны

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Российская армия нанесла ракетный удар «по пункту временной дислокации иностранных наемников» в Николаевской области Украины, погибли «до 300 боевиков», сообщается в сводке Минобороны.

Еще в результате нескольких ударов по позициям ВСУ в Николаевской области (28-й механизированной, 59-й мотопехотной и 61-й пехотной егерской бригады) погибли «более 200 националистов». Кроме того, в результате «безуспешной попытки наступления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ» в ДНР «ликвидированы 48 украинских военнослужащих, в том числе семь офицеров».

В результате ударов в других регионах — Харьковской области, ДНР — потери Украины составили «более 140 военнослужащих убитыми и ранеными» из 14-й, 66-й и 92-й механизированных бригад.

Минобороны сообщило также о действиях в районе Запорожской АЭС. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник Bayraktar над Каховским водохранилищем, аппарат следовал в сторону станции. Беспилотник летел из Никополя, уточнили в Минобороны. Это город на другом берегу водохранилища, в Днепропетровской области Украины.

Также российское военное ведомство утверждает, что украинские военные совершили артобстрел дачного поселка Волна вблизи станции.

«Всего было выпущено десять снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены», — заявили в Минобороны.

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