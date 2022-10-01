Астраханских мобилизованных отправили на боевую подготовку в Чечню
Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие из Астраханской области проходят боевое обучение в Волгоградской области и Чечне, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Наши астраханские бойцы, призванные на службу по частичной мобилизации, прислали видео. Они проходят боевое слаживание в воинском подразделении Волгоградской области. Вторая группа размещена в воинском формировании в Шатойском районе Чеченской Республики», — написал он.
Бабушкин сообщил, что все мобилизованные получили обмундирование и сейчас восстанавливают боевые навыки. После этого их распределят «по предназначению».
Жители Астраханской области собрали для мобилизованных гуманитарную помощь: теплые вещи, лекарства и продукты. За два дня было собранно полторы тонны гуманитарной помощи, добавил губернатор.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, о ее начале объявил президент России Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, власти намерены мобилизовать 300 тыс. человек. Президент обещал, что призваны будут только те граждане, кто ранее служил и имеет боевой опыт. Также перед отправкой в зону проведения специальной военной операции на Украине они пройдут боевую подготовку.
На настоящий момент уже шесть регионов объявили о завершении мобилизационных мероприятий: Хакасия, Крым, Бурятия, Тува, Брянская область, и Адыгея. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что план призыва в республике «перевыполнен на 254%».