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Астраханских мобилизованных отправили на боевую подготовку в Чечню

Фото:babushkin30 / Telegram Фото:babushkin30 / Telegram Фото:babushkin30 / Telegram Фото:babushkin30 / Telegram Фото:babushkin30 / Telegram Фото:babushkin30 / Telegram Фото:babushkin30 / Telegram Фото:babushkin30 / Telegram

Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие из Астраханской области проходят боевое обучение в Волгоградской области и Чечне, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Наши астраханские бойцы, призванные на службу по частичной мобилизации, прислали видео. Они проходят боевое слаживание в воинском подразделении Волгоградской области. Вторая группа размещена в воинском формировании в Шатойском районе Чеченской Республики», — написал он.

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Бабушкин сообщил, что все мобилизованные получили обмундирование и сейчас восстанавливают боевые навыки. После этого их распределят «по предназначению».

Жители Астраханской области собрали для мобилизованных гуманитарную помощь: теплые вещи, лекарства и продукты. За два дня было собранно полторы тонны гуманитарной помощи, добавил губернатор.

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Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, о ее начале объявил президент России Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, власти намерены мобилизовать 300 тыс. человек. Президент обещал, что призваны будут только те граждане, кто ранее служил и имеет боевой опыт. Также перед отправкой в зону проведения специальной военной операции на Украине они пройдут боевую подготовку.

На настоящий момент уже шесть регионов объявили о завершении мобилизационных мероприятий: Хакасия, Крым, Бурятия, Тува, Брянская область, и Адыгея. Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждал, что план призыва в республике «перевыполнен на 254%».

Теги
Астраханская область Чечня частичная мобилизация Волгоградская область Игорь Бабушкин
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