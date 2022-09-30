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Генпрокуратура начала проверку завышения цен на товары для мобилизованных

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Генпрокуратура, ФАС и Минпромторг ведут работу по пресечению необоснованного роста цен на товары, которые необходимы мобилизованным, говорится в телеграм-канале ведомства.

«Генеральной прокуратурой с привлечением ФАС России и Минпромторга России организована проверка на предмет завышения производителями, поставщиками и организациями розничной сети (включая интернет-торговлю) стоимости продукции, востребованной в рамках частичной мобилизации», — сказано в сообщении.

В регионах прокуроры проверят наличие и ценовую доступность «термобелья, спальных мешков, обуви, препаратов и медицинских изделий первой необходимости и других товаров, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос». В случаях выявления нарушений будут приниматься меры, чтобы пресечь искусственный дефицит и рост цен.

В магазинах военной одежды сообщили о росте спроса на фоне мобилизации
Бизнес
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В регионах сообщали о проблемах с закупками необходимых товаров мобилизованным и завышении цен. Так, глава Чувашии Олег Николаев указывал, что на фоне мобилизации возник дефицит такого рода товаров, республика вынуждена делать закупки у других регионов, так как в самой Чувашии нет военторгов. Руководитель Бурятии Алексей Цыденов получал жалобы жителей на рост цен в магазинах военных товаров и попросил продавцов не «наживаться» и «вернуть цены назад», иначе им «придется самим готовиться к мобилизации».

Президент Владимир Путин, комментируя сообщения о различных нарушениях и проблемах в рамках частичной мобилизации, потребовал «исправить все ошибки и не допускать их впредь». Генпрокурора Игоря Краснова он призвал незамедлительно реагировать на сообщения о нарушениях.

Теги
Генпрокуратура частичная мобилизация завышение цен проверка
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