Новосибирские власти запретили продавать алкоголь у военкоматов

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В Новосибирской области на период проведения частичной мобилизации запретили продажу спиртного вблизи военных комиссариатов и высшего военного командного училища, следует из постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Запрет распространяется на территории, прилегающие к «пунктам предварительного сбора граждан»: в радиусе 300 м от военных комиссариатов, от училища — 1 км.

Аналогичный запрет неделю назад ввели власти Забайкальского края. Он касается не только 300-метровой зоны у военкоматов, но и некоторых населенных пунктов, где находятся воинские части. Кроме того, на период мобилизации запретили продажу спиртного в Тарбагатайском районе Бурятии.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Сроки ее завершения не разглашались, однако некоторые регионы заявили, что выполнили планы и задачи по мобилизации. В их числе — республики Крым, Адыгея, Бурятия, Тыва, Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Брянская область.