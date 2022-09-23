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Военная операция на Украине ,  
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В Забайкалье запретили продажу алкоголя около воинских частей

Продавать алкоголь запрещено в радиусе 300 м от военкоматов и в поселках, где дислоцированы воинские части. Исключение сделано для заведений общепита, говорится в постановлении правительства Забайкальского края
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Власти Забайкальского края запретили розничную продажу алкоголя в нескольких населенных пунктах рядом с воинскими частями на период проведения частичной мобилизации, следует из постановления правительства региона.

В частности, запрет касается поселка Горный (закрытое административно-территориальное образование, ЗАТО), Борзинского городского поселения и поселка Песчанка (входит в состав Читы). ТАСС и «РИА Новости» указывают, что ограничение касается населенных пунктов, где находятся воинские части.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Документом также запрещается продажа алкоголя в радиусе 300 м от военкоматов во всех муниципальных образованиях региона. Исключение сделано для продающих алкоголь заведений общепита и магазинов беспошлинной торговли, указано в документе.

Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в одном из районов Бурятии — Тарбагатайском. Запрет на реализацию спиртного с 18:00 до 11:00 вступил в силу с 22 сентября и продлится до 30 сентября, следует из решения местной администрации. Аналогичные решения приняли в селах Кабанск и Иволгинск, указывает ТАСС.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Она затронет 300 тыс. человек — и только тех, кто служил и имеет необходимую вооруженным силам специальность, пояснил министр обороны Сергей Шойгу.

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От призыва по мобилизации освободят некоторые категории ИT-специалистов, работников в сфере финансов и связи, сообщили в Минобороны. ЦБ указал, что на своих местах останутся сотрудники банков и финансовых организаций, отвечающих за платежи и переводы, а также работу с населением и предприятиями.

Что известно о частичной мобилизации в России
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин называл защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. 23 сентября на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы о вхождении в состав России.

Киев после начала военной операции объявил всеобщую мобилизацию и военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры с Россией станут невозможны, если на подконтрольных ей территориях пройдут референдумы.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
продажа алкоголя запрет Забайкальский край военкомат частичная мобилизация
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