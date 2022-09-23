В Забайкалье запретили продажу алкоголя около воинских частей
Власти Забайкальского края запретили розничную продажу алкоголя в нескольких населенных пунктах рядом с воинскими частями на период проведения частичной мобилизации, следует из постановления правительства региона.
В частности, запрет касается поселка Горный (закрытое административно-территориальное образование, ЗАТО), Борзинского городского поселения и поселка Песчанка (входит в состав Читы). ТАСС и «РИА Новости» указывают, что ограничение касается населенных пунктов, где находятся воинские части.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства региона.
Документом также запрещается продажа алкоголя в радиусе 300 м от военкоматов во всех муниципальных образованиях региона. Исключение сделано для продающих алкоголь заведений общепита и магазинов беспошлинной торговли, указано в документе.
Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в одном из районов Бурятии — Тарбагатайском. Запрет на реализацию спиртного с 18:00 до 11:00 вступил в силу с 22 сентября и продлится до 30 сентября, следует из решения местной администрации. Аналогичные решения приняли в селах Кабанск и Иволгинск, указывает ТАСС.
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