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В Москве отказались назвать сроки завершения мобилизации

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сроки завершения мобилизационных мероприятий в Москве не будут разглашаться, так как относятся к информации ограниченного доступа. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев.

«Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы России. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением», — сказал он.

По мнению Локтева, мобилизация в столице проходит без особой социальной напряженности.

«Россия всегда славилась большим количеством патриотов. Это подтверждается тем, что большое количество граждан мы отправили для участия в специальной военной операции до объявления частичной мобилизации. Люди приходили добровольно. Сейчас многие граждане также приходят добровольно в военные комиссариаты, не дожидаясь повесток», — пояснил полковник.

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Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов 25 сентября заявил, что мобилизационные мероприятия в регионе будут завершены до конца дня. «Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены. Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», — говорилось в его сообщении.

Из него следовало, что регион выполнил план по мобилизации в полном объеме, количество призывников власти не называли.

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