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РЖД выплатят мобилизованным сотрудникам по 200 тыс. руб.

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Мобилизованные сотрудники РЖД получат единовременную материальную поддержку в размере 200 тыс. руб., такой приказ подписал гендиректор Олег Белозеров, сообщает «Гудок».

По возвращении в РЖД после увольнения со службы в течение полугода сотрудники получат от компании сумму в размере месячного оклада на момент возобновления договора.

В Госдуме предложили выплату мобилизованным в 300 тыс. руб.
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Фото:AP

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев спецоперации на Украине. Минобороны объяснило, что под призыв попадут россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военно-учетную специальность.

По закону повестку должны вручить лично. До момента ее получения военнообязанные могут выехать из России. За неявку в военкомат по повестке грозит штраф от 500 до 3 тыс. руб. Новые статьи об уголовном наказании в период военных действий не распространяются на лиц, которые состоят в запасе и без законных оснований не являются на военные сборы.

В еще четырех регионах объявили о дополнительных выплатах мобилизованным
Политика
Фото:Кирилл Брага / РИА Новости
Согласно указу президента, призванные по частичной мобилизации имеют статус военнослужащих-контрактников. Они должны получать ежемесячное довольствие в соответствии со званием и должностью, а также надбавки и страховые выплаты.

Некоторые регионы решили самостоятельно ввести выплаты призванным по частичной мобилизации, среди них Москва, Тульская, Курская и Сахалинская области, Адыгея и Кабардино-Балкария.

Теги
РЖД мобилизация выплаты Украина
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