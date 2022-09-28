Белгородский губернатор заявил о сокращении числа подлежащих мобилизации

В регионе осталось призвать лишь около 120 человек, а повестки остальным аннулируют. Вячеслав Гладков выразил надежду, что военкоматы больше не будут допускать ошибок и призывать не соответствующих критериям мобилизации граждан

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минобороны вечером 27 сентября решило сократить число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны на данном этапе частичной мобилизации, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и они будут аннулированы», — пообещал он.

Глава региона выразил надежду, что военкоматы больше не будут допускать ошибок и недочетов, как это уже было прежде. В частности, 25 сентября Гладков рассказал, что в Белгородской области отменили призыв 75 жителей, которым повестку отправили по ошибке.

Губернатор добавил, что министр здравоохранения региона Андрей Иконников посетил одну из воинских частей, где находятся жители, которые задавали вопросы по своему здоровью. Гладков подчеркнул, что «по каждой жалобе все должно быть отработано в рамках военной медицинской комиссии» и в случае необходимости Минздрав окажет призванным помощь.

Что касается экипировки, военнослужащие из Белгородской области «укомплектованы полностью», заверил он. «Но, конечно, вижу, что другие регионы принимают на себя обязательства по повышенному вниманию к комплектации военнослужащих. Принимают решения и доукомплектовывают их сами. Мне кажется, это более правильный подход, поэтому работаем над этим и надеюсь, что в ближайшее время сможем понять и выстроить эту систему», — сказал губернатор, отметив, что сделать это «в течение одной, двух, трех недель» невозможно из-за большого объема работы и необходимости определить источники финансирования.

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Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет. Отсрочка есть у негодных по состоянию здоровья, забронированных граждан, занятых постоянным уходом за членом семьи, а также некоторых категорий многодетных родителей. Кроме того, призывать не будут сотрудников ряда ИТ-компаний, телеком-операторов, СМИ и финансовых учреждений.

Власти запустили горячую линию для обращений граждан по вопросу мобилизации. К 28 сентября на нее поступило более 500 тыс. звонков.

В нескольких регионах России стало известно о допущенных в ходе призыва ошибках. В Магаданской области из-за этого отправили в отставку военного комиссара. Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что темпы устранения ошибок, случаев несоответствия призванных по мобилизации критериям Минобороны, повысятся.