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Губернатор допустил завершение частичной мобилизации в Якутии к четвергу

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Частичная мобилизация в Якутии должна завершиться до четверга, сообщил глава региона Айсен Николаев в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас, в основном, мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будет закончены. Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен, оттуда уже не призываются», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Материал дополняется.

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