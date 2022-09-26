Губернатор допустил завершение частичной мобилизации в Якутии к четвергу
Частичная мобилизация в Якутии должна завершиться до четверга, сообщил глава региона Айсен Николаев в эфире телеканала «Россия 24».
«Есть уверенность, что где-то в среду-четверг у нас, в основном, мероприятия по частичной мобилизации полностью по территории республики будет закончены. Есть ряд районов, по которым план частичной мобилизации уже выполнен, оттуда уже не призываются», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
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