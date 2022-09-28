ФСБ заподозрило полицейских во взятках за объезд очереди в Верхнем Ларсе

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 55,72 (-0,27) Инвестиции, 16:46
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 58,45 (+0,27) Инвестиции, 16:46
Следующий в Россию пустой сухогруз заблокировал пролив Босфор Общество, 19:17
Time включил в рейтинг «восходящих звезд» Бербок и украинского министра Политика, 19:10
Европейцы попросили не запрещать импорт стальных полуфабрикатов из России Бизнес, 19:05
В России впервые после долгого перерыва выросли цены Экономика, 19:00
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 18:55
Швеция не исключила иностранного вмешательства к аварии на газопроводах Политика, 18:50
Гендиректор ФЦК стал лидером рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» Пресс-релиз, 18:47
Цена нефти Brent выросла на фоне опасений сокращения поставок на рынок Инвестиции, 18:46
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать Бизнес, 18:42
Как создать банк будущего РБК и S+Консалтинг, 18:32
Симоньян заявила о согласии Ротенберга платить семьям 25 мобилизованных Спорт, 18:32
Глава Северной Осетии разъяснил порядок вручения повесток на въездах Политика, 18:19
Минфин получил право дополнительно занять 1 трлн руб. Экономика, 18:16
На юге Мелитополя прогремело восемь взрывов Политика, 18:15
Общество ,  
0 

ФСБ заподозрило полицейских во взятках за объезд очереди в Верхнем Ларсе

Фото: Зураб Церцвадзе / AP
Фото: Зураб Церцвадзе / AP

Сотрудники управления собственной безопасности МВД по Северной Осетии совместно с ФСБ выявили два случая дачи взятки за разрешение пересечь границу с Грузией в объезд очереди на КПП, сообщило региональное управление министерства.

Как пояснили в ведомстве, в схеме участвовали пять сотрудников ГИБДД и патрульно-постовой службы. Граждане, желавшие выехать из России в объезд собравшейся на КПП «Верхний Ларс» очереди машин, дали им взятки в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб.

На граничащем с Грузией КПП появились списки всех мобилизованных
Политика
Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Подозреваемых отстранили от службы. Если их вина подтвердится, их уволят из правоохранительных органов и привлекут к ответственности. В таком случае также будет наказано руководство.

Сотрудники ФСБ задержали около десяти человек на территории региона, в том числе полицейских и, предположительно, находившихся с ними в сговоре таксистов, пишет телеграм-канал Baza. Двоих полицейских задержали на повороте в сторону села Кобан, передает канал.

Село Кобан находится в Пригородном районе республики примерно в 20 км по прямой от границы и от КПП «Верхний Ларс».

Кроме того, телеграм-канал утверждает, что с желающих побыстрее пересечь границу через КПП брали деньги. Кто именно делал это, канал не уточняет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Прогнозы
Pro
Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить
Статьи
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК В какие активы безопаснее вкладываться в кризис
Статьи
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины
Статьи
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи

РБК направил запрос в МВД по республике Северная Осетия — Алания. В пресс-службе главы республики порекомендовали обратиться за комментарием в правоохранительные органы. В пресс-службе республиканского управления ФСБ сообщили, что не владеют такой информацией.

Очередь из машин на КПП «Верхний Ларс» на грузинско-российской границе образовалась после объявления частичной мобилизации. Накануне власти Северной Осетии, где находится КПП, сообщили, что в ней стоят почти 5 тыс. автомобилей. По словам вице-премьера республики Ирбека Томаева, поток транспорта, пересекающего границу через КПП «Верхний Ларс», за неделю вырос на 23,5%. В республиканском МВД подсчитали, что за сутки с 25 по 26 сентября российско-грузинскую границу перешли 10,8 тыс. россиян, а 26–27 сентября — 9,44 тыс.

Днем 28 сентября власти Северной Осетии ограничили въезд легковых не зарегистрированных в республике автомобилей на ее территорию. В некоторых районах ввели режим повышенной готовности.

На фоне оттока людей через грузинскую границу МВД России открыло мобильный военкомат у КПП «Верхний Ларс». Сначала повестки там вручали только жителям Северной Осетии, но затем на погранпункт поступили списки всех подлежащих призыву в рамках мобилизации.

В Тбилиси не нашли оснований ограничивать въезд в страну для россиян. «Российские граждане всегда приезжали в Грузию, почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах», — пояснил глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури.

Теги
МВД Верхний Ларс Грузия новости частичная мобилизация
Материалы по теме
На граничащем с Грузией КПП появились списки всех мобилизованных
Политика
Повестки на границе с Грузией будут давать только жителям Северной Осетии
Политика
Глава Осетии объяснил, как будет работать военкомат на границе с Грузией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter