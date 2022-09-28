ФСБ заподозрило полицейских во взятках за объезд очереди в Верхнем Ларсе

Фото: Зураб Церцвадзе / AP

Сотрудники управления собственной безопасности МВД по Северной Осетии совместно с ФСБ выявили два случая дачи взятки за разрешение пересечь границу с Грузией в объезд очереди на КПП, сообщило региональное управление министерства.

Как пояснили в ведомстве, в схеме участвовали пять сотрудников ГИБДД и патрульно-постовой службы. Граждане, желавшие выехать из России в объезд собравшейся на КПП «Верхний Ларс» очереди машин, дали им взятки в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб.

Подозреваемых отстранили от службы. Если их вина подтвердится, их уволят из правоохранительных органов и привлекут к ответственности. В таком случае также будет наказано руководство.

Сотрудники ФСБ задержали около десяти человек на территории региона, в том числе полицейских и, предположительно, находившихся с ними в сговоре таксистов, пишет телеграм-канал Baza. Двоих полицейских задержали на повороте в сторону села Кобан, передает канал.

Село Кобан находится в Пригородном районе республики примерно в 20 км по прямой от границы и от КПП «Верхний Ларс».

Кроме того, телеграм-канал утверждает, что с желающих побыстрее пересечь границу через КПП брали деньги. Кто именно делал это, канал не уточняет.

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РБК направил запрос в МВД по республике Северная Осетия — Алания. В пресс-службе главы республики порекомендовали обратиться за комментарием в правоохранительные органы. В пресс-службе республиканского управления ФСБ сообщили, что не владеют такой информацией.

Очередь из машин на КПП «Верхний Ларс» на грузинско-российской границе образовалась после объявления частичной мобилизации. Накануне власти Северной Осетии, где находится КПП, сообщили, что в ней стоят почти 5 тыс. автомобилей. По словам вице-премьера республики Ирбека Томаева, поток транспорта, пересекающего границу через КПП «Верхний Ларс», за неделю вырос на 23,5%. В республиканском МВД подсчитали, что за сутки с 25 по 26 сентября российско-грузинскую границу перешли 10,8 тыс. россиян, а 26–27 сентября — 9,44 тыс.

Днем 28 сентября власти Северной Осетии ограничили въезд легковых не зарегистрированных в республике автомобилей на ее территорию. В некоторых районах ввели режим повышенной готовности.

На фоне оттока людей через грузинскую границу МВД России открыло мобильный военкомат у КПП «Верхний Ларс». Сначала повестки там вручали только жителям Северной Осетии, но затем на погранпункт поступили списки всех подлежащих призыву в рамках мобилизации.

В Тбилиси не нашли оснований ограничивать въезд в страну для россиян. «Российские граждане всегда приезжали в Грузию, почему нужно ограничивать их въезд прямо сейчас? Они приезжали и в больших масштабах», — пояснил глава грузинского МВД Вахтанг Гомелаури.