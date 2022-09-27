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Стрельба в ижевской школе ,  
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Минздрав Удмуртии сообщил о состоянии раненных при стрельбе в школе детей

Минздрав Удмуртии: девять пострадавших при стрельбе в Ижевске находятся в реанимации
Транспортировка пострадавших при стрельбе в Ижевске в Москву
Транспортировка пострадавших при стрельбе в Ижевске в Москву (Фото: Алёна Селезнева / ТАСС)

В тяжелом состоянии после стрельбы в школе №88 Ижевска находятся девять человек, из них семеро — дети, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Удмуртии.

«Девять пациентов находятся в реанимации, из них семь детей, состояние их тяжелое. 15 человек сейчас эвакуируют в Москву, из них двое взрослых, 13 детей. В больницах Удмуртии остаются восемь человек», — указали в ведомстве.

Всего, как сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета, пострадали 24 человека, из них 22 ребенка. Погибли, по последним данным, 11 детей и шесть взрослых.

Стрельба в школе в Ижевске. Главное
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Стрельба в ижевской школе произошла утром 26 сентября. С оружием в школу пришел бывший ученик Артем Казанцев, 1988 года рождения. У него было два пистолета, переделанных из травматического оружия и заряженных большим количеством патронов.

Казанцев вошел в здание, убил двух охранников, после чего открыл огонь по школьникам и учителям. После стрельбы он покончил с собой в школе. Как стало известно позднее, стрелок состоял на учете в психоневрологическом диспансере с шизофренией.

Теги
Ижевск стрельба в школе пострадавшие Удмуртия
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